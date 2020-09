Foggia. Pericolo crolli: chiuso secondo tratto di via Arpi

Foggia, 02 settembre 2020. Chiuso nuovamente al traffico, questa mattina, il secondo tratto di via Arpi a causa del pericolo crolli di alcuni stabili della zona e della chiesa di San Tommaso. Nel frattempo, a Palazzo di Città si lavora per trovare soluzioni celeri per limitare al massimo i comprensibili disagi a residenti e commercianti della zona.