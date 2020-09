Foggia, si era creato un giaciglio in un’aiuola: “Daspo Urbano”

Si era creato il suo giaciglio in una aiuola di largo Veccia nei pressi di via Manfredi con tanto di materasso all’ombra degli alberi di tuia e tavolino improvvisati con dei cartoni per mangiare e bere. Non aveva, però, considerato che proprio di fronte vi era il Comando di Polizia Locale. Sanzionato e sottoposto a “Daspo Urbano” con relativo ordine di allontanamento per 48 ore un rumeno di 30 anni.