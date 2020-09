Manfredonia. “Alla mia carissima amica Michela, scomparsa prematuramente”

Riceviamo e pubblichiamo

Alla mia carissima amica Michela scomparsa prematuramente dalla tua inseparabile amica Monica.

Coloro che volano via troppo presto, si servono di persone speciali per arrivare a noi.

…..Perché il Signore mette sul nostro cammino persone che poi scompaiono prematuramente? Avevamo una pizza e un viaggio in sospeso….

La risposta mi è giunta da una cara amica speciale. “Il bello di tutto ciò è averla conosciuta. Una persona speciale come lo era Lei per Te, rimarrà sempre nei tuoi ricordi più belli. Certo…..avresti voluto condividere con Lei ancora tante cose, tanti giorni spensierati, tanti segreti da raccontarle, tanto amore, ma….la vita alle volte è ingiusta! Fatti coraggio cara, Lei non vorrebbe vederti cosi.

Sono sicura che continuerà a starti vicino. Tu raccontale tutto come sempre, Lei come sempre ti ascolterà…. anche da lassù….”

Ora puoi volare libera e felice amica mia carissima.