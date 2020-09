Riceviamo e pubblichiamo

Egregio direttore di StatoQuotidiano.it,

sono un cittadino del comune di Mattinata e, con mio grande stupore, ho letto, a mezzo organi di stampa, che il predetto comune non è più Covid free, ma quello che voglio sottolineare è il fatto che molti esercizi commerciali come bar ed altro non fanno indossare la mascherina ai loro clienti. Faccio presente che l’uso della mascherina è un obbligo e che andrebbe sanzionato dalle autorità competenti se facessero più controlli, tutto ciò è sempre nell’interesse di tutti i cittadini parliamo di salute pubblica.

Grazie se verrà pubblicato questo messaggio“.