Mattinatella, salva la moglie i figli e altre 4 persone. “Grazie Roberto, ti amo tantissimo”

Riceviamo e pubblichiamo

Salve StatoQuotidiano.it, con questa per un messaggio di ringraziamento a mio marito. La scorsa domenica 30 agosto ha salvato me, i miei 2 bambini di 3 e 5 anni, altre due bambine di 6 anni e due amiche da un possibile annegamento.

Volevo ringraziarlo perchè in una situazione di estrema emergenza, dove ero in difficoltà, che non riuscivo a tornare a galla, si è tuffato e ha tirato fuori dall’acqua prima mio figlio, poi me e tutte le altre persone in difficoltà. Tutto questo è accaduto a Mattinatella, sotto l’occhio delle persone e nessuno, dico nessuno, si è prodigato per aiutarlo.