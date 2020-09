Migranti dal D’Avanzo all’ex hotel Palace di Lucera, la decisione della Asl

E’ questione di pochi giorni la permanenza presso la struttura del D’Avanzo degli immigrati ricoverati per Covid ma asintomatici. In questi casi si opta per l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, che i migranti non hanno o che sarebbe comunque impossibile gestire.

La Asl e gli Ospedali Riuniti hanno deciso di spostarli presso l’albergo Palace a Lucera, in base alla convenzione con la Protezione civile della Regione Puglia, in fase di approvazione in questi giorni. Ciò al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di accoglienza di migranti e cittadini senza fissa dimora positivi al Covid-19, o asintomatici.

Dal primi di settembre verranno utilizzate 30 stanze del Palace per l’isolamento fiduciario, ma tale numero potrebbe aumentare.

Momenti di tensione si sono registrati ieri mattina, con interventi delle forze dell’Ordine, al D’Avanzo non solo per la questione dei tamponi ma per l’insofferenza dei soggetti ricoverati alla permanenza presso l’ospedale. Foggia, “Tamponi subito!”: spintoni e urla dei migranti al D’Avanzo