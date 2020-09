Monte. Inaugurazione nuovo campo in zona Ingrasso

Monte Sant’Angelo. Si terrà SABATO 5 SETTEMBRE 2020, ALLE ORE 17:30, l’evento di inaugurazione del nuovo campo di basket/tennis in Zona Ingrasso.

Una struttura sportiva riqualificata attraverso una proposta progettuale del Comune di Monte Sant’Angelo e con il contributo della Regione Puglia nell’ambito del Programma Regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018 ASSE 3 – Azione 6: Concessione di contributi per adeguamento degli impianti sportivi.

All’evento inaugurale, insieme al Sindaco Pierpaolo d’ARIENZO e a Michele FUSILLI, Vicesindaco e Assessore allo Sport , interverrà l’Assessore allo Sport della Regione Puglia Raffaele PIEMONTESE.

Per l’occasione, l’Associazione “Il sorriso di Claudio” organizza un quadrangolare di minibasket categoria esordienti (10-11 anni).

In programma:

Ore 17:30 inaugurazione campo; ore 18:20 NB Monte vs Atletica Mf; ore 18:40 Angel Mf vs Basket SGR; ore 19:00 Angel Mf vs NB Monte; ore 19:20 Basket SGR vs Atletica Mf; ore 19:40 NB Monte vs Basket SGR; ore 20:00 Atletica Mf vs Angel Mf; ore 20:20 semifinale A; ore 20:40 semifinale B; ore 21:00 finale 1°2° posto; ore 21:30 buffet e foto ricordo

* Per le squadre verrà attuato il protocollo FIP Covid.

Per partecipare come spettatori è obbligatorio l’uso della mascherina e mantenere la distanza di sicurezza

www.montesantangelo.it