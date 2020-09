Quarato sulla vicenda Giordano: “Amministrazione inadeguata di destra e di sinistra”

Foggia, 2 settembre 2020. La vicenda del teatro Giordano nuovamente al centro del dibattito amministrativo e politico. Dopo l’intervento del consigliere comunale Pippo Cavaliere, arriva il commento di Giovanni Quarato, consigliere comunale del M5s. “Noto un cambio di visione rispetto al consiglio comunale del 2 luglio”. All’ordine del giorno – a luglio e anche in vista dell’udienza fissata nei giorni successivi – era fissata la conciliazione-transazione del tribunale fra la Ra.Co e il Comune di Foggia per i lavori eseguiti. Com’è noto, si era resa necessaria un’ulteriore verifica delle possibilità difensive del Comune e dell’analisi dei fascicoli in tribunale. Restavano indeterminati i pareri tecnici in tal senso e, soprattutto, se intraprendere un’azione giudiziaria avrebbe comportato un ulteriore aggravio di spese per l’ente.

“Se si allontana- dice Quarato- lo spettro della transazione, come si evince dalla nota dell’avvocatura, per un importo incredibile, non si allontana quello di dover pagare, dato che non si conosce la possibilità di vincere la causa. Io mi limito a valutare l’aspetto politico e amministrativo, cioè quello di un’amministrazione inadeguata sia di centrosinistra che del centrodestra, di chi l’ha innescata questa vicenda e di chi l’ha trascinata senza risolverla. Un esempio di cattiva amministrazione per cui potrebbe crearsi un debito fuori bilancio. Queste sono modalità di amministrazione in spregio alle credenziali di un buon padre di famiglia”.

Il prossimo consiglio comunale è convocato per il 4 settembre, il primo punto all’ordine del giorno riguarda la proposta conciliativa/transattiva del Tribunale.