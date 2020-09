Foggia. Dell’Erba: “Assurdo attendere ore e ore per avere assistenza al pronto soccorso”

Foggia, 02 settembre 2020. È ormai un ritornello che non fa piacere sentire, il lamentarsi di tanti utenti-pazienti del pronto soccorso di Foggia costretti ad attendere ore e ore prima di essere visitati o di conoscere il loro destino”. Paolo Dell’Erba, candidato alla Regione nella lista del presidente Fitto “ La Puglia Domani”, ha attaccato duramente la gestione del sistema sanitario locale considerandolo disorganizzato e inefficace durante uno degli incontri nei comitati elettorali a San Severo.

“La carenza di medici e infermieri pesa sul servizio offerto, ma credo che chi ha avuto contatti con il Pronto Soccorso di Foggia o di altre realtà locali si è reso conto che evidentemente qualcosa di più e meglio si può fare. Ho un piano operativo che porterò all’attenzione del nostro Governatore Fitto quando sarà eletto per intervenire efficacemente. Per fare i primi controlli passano ore ed intanto si affollano i locali interni. Non vengono aggiornati i famigliari dei pazienti. Rivoluzioneremo il modo di affrontare il problema. Vi annuncio solo che proporrò la creazione di un gruppo di lavoro composto da cittadini per offrire spunti reali su come superare ostacoli a volte dettati dalla mancanza di buon senso. Abbiamo un piano molto preciso per snellire i processi di gestione del primo soccorso e di accoglienza e tempistica. Vedere aggressioni a medici oppure ritardi eccessivi nella gestione di una urgenza è assurdo”.