Tony Campanozzi “Ecco ‘Mai per Sempre’, della Vertigo film”

San Severo, 02 settembre 2020. In scena il film “Mai Per Sempre” di Fabio Massa, con coproduzione di Tony Campanozzi, attraverso la sua società Vertigo film srl con sede a San Severo https://www.facebook.com/pg/Vertigo-film-srl-349443285776057/posts/?ref=page_internal

Oltre allo stesso Campanozzi, il film – che ha nel cast Cristina Donadio – verrà proiettato a San Severo il 6 settembre alle 20.30 al Chiostro Palazzo Celestini, Piazza Municipio, all’interno del progetto ” D’autore d’estate 2020″, film d’essai, finanziato dalla Apulia Film commission” organizzato da Cicolella.

Il film ha avuto il riconoscimento del Ministero come film film d’essai.

Uscirà nelle sale il 24 settembre (sarebbe dovuto uscire il 16 aprile), arriverà anche al cinema Cicolella di San Severo (date da definire) anche con una data evento con gli attori.

Nel frattempo quest’estate è stato programmato in alcune arene, tra cui Napoli, Teramo, Roma, Pozzuoli, Bisceglie etc.. e in altre lo sarà in alcune date di settembre fino all’uscita nelle sale.

Il film ad oggi ha partecipato a 27 festival (italiani e internazionali) e vinto 27 premi.

Festival e premi: