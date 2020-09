Valentina: “Diffamata da concorrenti e invidiosi”. Il padre indagato per caporalato

“Non sono mai stata interrogata dalle forze dell’ordine, né riguardo i miei dipendenti né in relazione alle pratiche per le quali mio padre è accusato. Sono stata invece accusata da Glou Glou Magazine, rivista della società di importazione Super Glou LLC, attraverso un articolo pubblicato sul loro sito web”

Da imprenditrice nell’estrazione della pietra a produttrice di vino nel nord della Puglia. Con i suoi ottanta ettari nella zona delè alla guida di una delle aziende più grandi e conosciute al mondo per la produzione di vini naturali. Da quando a luglio di quest’anno, padre di Valentina, è stato accusato di caporalato, sono stati sollevati interrogativi sul coinvolgimento personale della produttrice nell’azienda del padre. Intevistata su la Repubblica ha spiegato che: ” Chi mi accusa di Caporalato? Vuole solo liberarsi di un concorrente, dichiarando il falso”. E ancora: