Zapponeta, 02 settembre 2020. “Al Comune di Zapponeta è stato finanziato un fondo di 200.000,00 € per la progettazione esecutiva del prolungamento delle barriere di protezione del territorio costiero con il prolungamento dei frangiflutti esistenti in mare.

Siamo sulla buona strada per la realizzazione di un’altra opera importante per la nostra Comunità. Zapponeta d’amare”. (from facebook: Comune di Zapponeta)