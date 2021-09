Adriano De Pasquale, “ciak” con Pio e Amedeo in “Belli Ciao”

Foggia, 02/09/2021 – (lastampa) Adriano De Pasquale, l’attore di Arma di Taggia, volto molto apprezzato nel mondo delle pubblicità, continua il suo percorso nel mondo del cinema. Ha interpretato una parte nel film di Pio e Amedeo in uscita nelle sale a gennaio, dal titolo «Belli ciao», con la regia di Gennaro Nunziante.

«La pellicola è stata girata tra Foggia, Milano e Roma – dice De Pasquale – Io ho interpretato uno dei due poliziotti che sequestrano il Lamborghini dei protagonisti che sfreccia nel centro di Milano, in piazza Gae Aulenti. E’ stato molto divertente lavorare con Pio e Amedeo, sono proprio come li vediamo in tv, e Nunziante è un grande regista, come è risaputo».

De Pasquale, 39 anni, da alcuni si è trasferito nel capoluogo lombardo proprio per poter portare avanti la sua carriera in tv e al cinema. Prima di questo lavoro aveva recitato nell’ultima serie di «Rocco Schiavone» al fianco di Marco Giallini. Le riprese si erano sono svolte in Valle d’Aosta.

Giallini e De Pasquale

I «ciak» sono stati girati a maggio: erano rimasti top-secret. Il duo comico pugliese formato da Pio D’Antini e Amedeo Grieco non trovano un accordo quando si tratta di scegliere se sia meglio continuare a vivere al Sud, come ha fatto Amedeo, o trasferirsi al Nord, come ha scelto di fare Pio. Uno di loro si è trasferito a Milano e si è realizzato, l’altro ha preferito tenere fede alle sue radici. (lastampa)