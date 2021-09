Covid: 209 nuovi casi positivi e un decesso in Puglia

Foggia, 02/09/2021 – (ansa) Oggi 2 settembre in Puglia sono stati registrati 209 casi su 15.655 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,3%, E’ stato registrato un decesso. I nuovi positivi sono 63 nel Leccese, 56 in provincia di Bari, 37 nel Foggiano, 28 nel Brindisino, 26 nella provincia Bat, 14 nel Tarantino; 15 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.312.305 test e sono 4.419 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 264.061 e sono 252.928 i pazienti guariti. (ansa)