Foggia, daspo urbano per prostituzione e bivacco per tre persone

Foggia, 02/09/2021 – Continuano i servizi anti degrado da parte della Polizia Locale di Foggia. Nella serata di ieri, personale della Polizia Locale di Foggia in assetto SAD ha posto in essere una intensa attività volta a prevenire e reprimere le situazioni di degrado nel Quartiere Ferrovia.

Effettuati controlli all’interno della Villa comunale e del boschetto per la segnalata presenza di situazioni indecorose e di bivacco. Controlli anche in via Podgora, in via Scillitani dove una donna è stata trovata mentre era intenta a svolgere l’attività illegale di meretricio ed in piazzale Vittorio Veneto dove due uomini sono stati sorpresi dagli agenti mentre urinavano sotto i portici e si erano creati un giaciglio.