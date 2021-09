Manfredonia, il padre di Michela ringrazia equipe Rianimazione Casa Sollievo

Manfredonia, (Foggia), 02/08/2021 – Michela, la 19enne rimasta ferita nell’incidente sulla Strada Statale 89 che ha provocato la morte 6 giorni fa del 21enne Domenico Longo, si è svegliata per la prima volta dal coma farmacologico tre giorni fa.



La ragazza “ha chiesto alla mamma cosa fosse successo e di seguito ha detto a fatica: Sono stanca!!”, ha spiegato il padre. La situazione va migliorando rapidamente “Oggi ancora più sveglia, ha parlato con Rosanna per più di 30 minuti. Le condizioni generali, migliorano. Non possiammo essere che felici. Grazie a tutti per la vicinanza”.

“Un encomio va fatto, alla grande equipe della RIANIMAZIONE del primo piano di casa SOLLIEVO, dai medici a tutto il personale. Bravi, professionali, disponibili, sempre Presenti. Da parte nostra e di tutti i nostri amici: GRAZIE, GRAZIE,GRAZIE”.