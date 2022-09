Bomba d’acqua sul Gargano, strade diventano fiumi: disagi e danni

FOGGIA, 02/09/2022 – Una vera e propria bomba d’acqua quella che si è scatenata nelle scorse ore nel Gargano, in Provincia di Foggia, dove a causa del maltempo si è assistito a numerosi allagamenti e disagi per la popolazione con strade trasformate in fiumi e scale in cascate.

Il maltempo ha iniziato a imperversare dal pomeriggio di giovedì e poi è proseguito per tutta la notte abbattendosi su tutto il Gargano senza risparmiare nessun centro del nord della provincia di Foggia. Tale zone più colpite Vieste, dove in poco tempo son caduti oltre sessanta millimetri di pioggia e intere strade sono rimaste allagate così come garage e scantinati. In alcune zone l’acqua addirittura ha trasformato scale e discese in cascate con inevitabili disagi per i cittadini.

I Nubifragi si sono abbattuti dal pomeriggio colpendo centri come Rodi, Peschici e Vieste ma anche Manfredonia, San Marco in Lamis e Monte Sant’Angelo. Decine gli interventi dei soccorsi con Vigili del Fuoco e protezione civile impegnati dalle 16 all’una di notte in diversi punti.

Strade allagate e detriti hanno reso impraticabili anche diverse strade provinciali, rimaste bloccate fino all’intervento dei Vigili del Fuoco per il ripristino della viabilità. Maltempo e nubifragi hanno causato danni e disagi anche ai turisti e gestori balneari visto che anche alcuni villaggi turistici del litorale nord si sono allagati. (fanpage)