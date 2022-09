Da S. Giovanni Rotondo a Venezia: i frati con il protagonista di “Padre Pio”

FOGGIA, 02/09/2022 – Da San Giovanni Rotondo a Venezia per incontrare «Padre Pio»: i frati cappuccini sono stati immortalati insieme al regista Abel Ferrara e al protagonista del nuovo film dedicato al santo di Pietrelcina, Shia LaBeouf.

Un momento unico nel suo genere: l’attore e il regista si sono fermati a scambiare due chiacchiere con la delegazione dei frati pugliesi in occasione della presentazione del film alla 79.ma edizione della Mostra del cinema di Venezia in programma dal 31 agosto al 10 settembre.

Alcune scene del lungometraggio, opera biografica dell’americano Abel Ferrara, sono state realizzate sia a San Giovanni Rotondo che nella suggestiva location del convento della Madonna di Giosafat di San Marco la Catola che ospitò Padre Pio, a quei tempi studente di teologia, dal 1905 al 1906 e nel periodo aprile-maggio 1918. In particolare sono stati ripresi il coro, il chiostro, il refettorio, parte del giardino, la chiesa e la sagrestia soprattutto per le scene di confessione dei fedeli, la cella di Padre Pio col corridoio, così come gli altri corridoi che conducevano al Coro. (gazzettamezzogiorno)