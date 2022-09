I principali vantaggi di affittare un ufficio in un business center

Se si vuole creare una propria azienda mettendosi in proprio, creare una start up o semplicemente avere un posto per discutere del proprio piano aziendale e incontrarsi con possibili investitori è necessario avere un luogo adatto a soddisfare queste necessità, ma questa ricerca non è così semplice come sembra in particolar modo nelle grandi metropoli, come ad esempio potrebbe essere Roma, dove i prezzi per un affitto possono essere molto elevati.

Per questo motivo sempre più aziende fanno ricorso agli business center in particolar modo se si cercano uffici arredati Roma, infatti i business center forniscono strutture già completamente pronte per essere utilizzate dalla vostra azienda. Ma non solo, in caso vi serva un edificio in cui effettuare dei meeting, nei business center, è possibile anche prendere in affitto sale riunioni Roma . Quindi come potete vedere i business center possono essere molto utili per le imprese, ma cosa sono di preciso?

COSA SONO I BUSINESS CENTER?

Possiamo definire i Business Center come una struttura di condivisione dove più individui di diverse aziende occupano lo stesso edificio, infatti si tratta di uno spazio di varie dimensioni che si suddividono in uffici già arredati e altri ambienti utili per il lavoro, come ad esempio sale per effettuare riunioni, e con a disposizione da servizi che possiamo definire indispensabili per la gestione del vostro lavoro. Gli uffici che mette a disposizione un Business Center sono forniti da più postazioni di lavoro, linee telefoniche dirette che dispongono anche di un servizio di segretariato e domiciliazione. È possibile, infatti, possedere una segreteria personalizzata, una reception e una persona che si occuperà sia di ricevere la posta sia di accogliere i vostri clienti.

QUALI SONO I VANTAGGI CHE PORTANO I BUSINESS CENTER?

Una cosa importante da sottolineare è che i Business Center non sono solo luoghi dove poter affittare uno spazio per indicare la vostra sede amministrativa ma l’utilizzo di queste strutture porta con sé numerosi vantaggi:

Ottenere uffici arredati a noleggio.

Avere uno staff competente a disposizione aiutandovi a liberarvi dal lavoro lungo e tortuoso della gestione amministrativo-fiscale-burocratica.

È possibile contenere il numero del personale, in quanto, come detto, sarà la struttura stessa a fornirvi addetti alla segreteria o alla corrispondenza.

Più facilità nella gestione della sede legale, amministrativa e operativa.

Questi sono solo alcuni dei vantaggi che porta l’affitto all’interno di un Business Center.

IL COSTO DI UN BUSINESS CENTER

Un punto molto importante che merita un focus è il prezzo, infatti se consideriamo gli importi degli affitti in particolar modo nelle grandi città dove i prezzi, specialmente se desiderate una posizione più centrale, il valore di un immobile aumenta in maniera esponenziale. Inoltre i contratti d’affitto proposti sono per la maggior parte per periodi lunghi che per delle attività appena nate e molto dinamiche può risultare sconveniente dal punto di vista delle spese e dal fatto di non poter evolversi a loro piacimento. Ma entriamo più nello specifico.

Il prezzo di un affitto standard è considerevolmente più alto in quanto i costi che deve la vostra azienda sono numerosi: energia elettrica, spese condominiali, riscaldamento, internet, telefono, pulizie, manutenzione, ecc… Al contrario in un Business Center le spese vengono divise tra più individui che fanno uso del servizio. Inoltre facendo affidamento di un Business Center c’è la possibilità di avere locali più moderni, sale riunioni con maxi schermo, locali attesa, zona break, spazi magazzino e moltissimi altri servizi, che in un normale edificio commerciale è difficile ottenere, se non con spese enormi.

Quindi come possiamo vedere dal punto di vista economico i Business Center sono un gran vantaggio per chi non vuole spendere grosse cifre di denaro per affittare un ufficio o per non doversi impegnare per un lungo periodo di tempo. Ma un fattore da dover considerare, anche se non si può definire propriamente un vantaggio, è la possibilità di poter incontrare molti membri delle aziende tra le più disparate fornendovi così l’occasione di scambiare delle idee e perché no trovare una possibile nuova partnership e cliente. (nota stampa).