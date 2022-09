Manfredonia, grandi ospiti per il Festival Terre D’Acqua

Manfredonia (Fg), 2 settembre 2022 – Non solo premiati, ma anche ospiti d’onore di primo livello. Con questa prerogativa, il Festival Terre D’Acqua nei giorni venerdì 9 e sabato 10 settembre propone alla città di Manfredonia non solo uno spazio dove discutere di Territorio e tutela dello stesso, ma anche ospiti d’onore provenienti dal mondo culturale e che, nel loro settore di appartenenza, sono divenuti icone e veri e propri simboli d’arte.

Pertanto, dopo aver conosciuto i premiati dei rispettivi eventi “Destination Marketing Awards” (9 settembre) e “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi” (10 settembre), con orgoglio rendiamo noti i nomi degli artisti che si susseguiranno sul palco: Renato Ciardo, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo (in arte Toti e Tata), gli attori Ettore Bassi e Gianmarco Saurino, dulcis in fundo Uccio De Santis.

Atteso venerdì 9 settembre in occasione del premio “Destination Marketing Awards”, Renato Ciardo allieterà premiati e cittadinanza tutta. Figlio d’arte, dal papà Gianni Ciardo Renato eredita doti e passioni che gli consentono di muoversi abilmente fra teatro, cabaret e cinema d’autore.

Sul palco del “Premio Re Manfredi”, sabato 10 settembre, si alterneranno artisti di altrettanta levatura.

Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, in arte Toti e Tata, rappresenteranno il duo comico più iconico del territorio perché tramite la loro arte, negli anni, ne hanno narrato gli usi e i costumi, con leggerezza e geniale ironia, raggiungendo le platee e gli schermi di tutta Italia raccontando in questo modo il lato più umoristico della Puglia.

Gli attori Ettore Bassi e Gianmarco Saurino, invece, rappresenteranno il lato solidale e di impegno civile dell’arte recitativa. Infatti, se da un lato Ettore Bassi ha recentemente testimoniato i valori della legalità portando a teatro la figura del “sindaco pescatore” Angelo Vassallo, dall’altro Gianmarco Saurino, volto noto e ormai affermato in RAI, ha testimoniato le sue radici pugliesi in qualità di testimonial delle campagne Amnesty International e Mediterranea Saving Humans, confermando alcune delle qualità che la nostra Terra ci ha donato: accoglienza e solidarietà.

Dulcis in fundo, la città di Manfredonia avrà il piacere e l’onore di accogliere nuovamente Uccio De Santis. L’attore comico pugliese ha più volte manifestato il suo affetto alla nostra cittadina e sabato 10 settembre tornerà in occasione del “Premio Re Manfredi” regalandoci momenti unici di vero spettacolo con il suo inconfondibile stile.

Il Festival Terre d’acqua avrà come scenografia l’anfiteatro Marina del Gargano per la serata dedicata al premio “Destination Marketing Awards” e piazza Falcone e Borsellino per il “Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi”

L’accesso ad entrambi gli eventi è gratuito, con apertura prevista a partire dalle ore 20.