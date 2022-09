Mattinata, salvati un’anziana e un 12enne spinti in alto mare dalla bora

FOGGIA, 02/09/2022 – Salvataggio in alto mare a Mattinata. Lo riporta Stefania in un post su Facebook. “Verso le ore 15:00 un vento di bora spinge in alto mare un Sup con su una signora in età avanzata ed un ragazzo di 12 anni, entrambi di nazionalità tedesca.

Il bagnino del lido Sant’Antonio Damiano Rignanese con il suo binocolo di ordinanza, sempre attento verso il mare, avvista il Sup in pericolo e sollecita immediatamente Michele Castriotta, componente dello staff dell’omonimo lido, il quale con un gommone di sua proprietà si portava velocemente in alto mare, in soccorso dei due malcapitati, precedendo la Guardia Costìera di Manfredonia giunta sul posto dopo il soccorso”.

E conclude: “I due naufraghi sconvolti per l’accaduto ma riconoscenti e grati al loro salvatore rientravano presso il lido San Matteo. Nel frattempo era sopraggiunta la Guardia Costiera per verificare la veridicità dell’accaduto e scortare il gommone del Castriotta”.