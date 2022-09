Puglia, uccide ex e si suicida: stessa chiesa per funerali entrambi

Brindisi, 2 settembre 2022, (ANSA) – Si celebreranno oggi a distanza di poche ore e nella stessa chiesa a Villa Castelli (Brindisi) i funerali di Vitto Sussa e della sua ex compagna Giuseppina Fumarola, che l’uomo ha ucciso ieri mattina a fucilate per poi suicidarsi.

Il 52enne dopo l’omicidio si è impiccato nel garage della sua abitazione.

La cerimonie funebri si terranno nella chiesa di San Vincenzo dè Paoli: quella di Sussa alle 15.00 mentre quella di Giuseppina Fumarola, che aveva 48 anni, alle 17.00.

In segno di vicinanza alla famiglia della donna l’amministrazione comunale di Villa Castelli ha proclamato il lutto cittadino. Dalle 16 e fino alla conclusione della funzione religiosa il Comune ha disposto “l’abbassamento delle serrande per i titolari delle attività commerciali e per i pubblici esercizi, pur senza obbligo di sospensione delle attività commerciali”. (ANSA).