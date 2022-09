Siglato contratto per Eurodrone: fabbricazione alla Leonardo di Foggia

FOGGIA, 02/09/2022 – Avio Aero e Airbus Defence & Space hanno firmato ieri il contratto per la fornitura di 120 motori Catalyst 1300-ED1, oltre alla relativa manutenzione e service, che equipaggeranno l’ Eurodrone , il primo sistema a pilotaggio remoto, nato dalla collaborazione europea tra le industrie del settore che sarà equipaggiato con un motore progettato, sviluppato e prodotto interamente in Europa da Avio Aero.

fonte samrtmag

Nella fase di costruzione dei motori (2 per ogni eurodrone) che saranno forniti per equipaggiare l’Eurodrone avranno un ruolo importante sia lo stabilimento di Brindisi di Avio Aero, che quelli di Leonardo Spa di Grottaglie e Foggia. La realizzazione dell’Eurodrone permetterà investimenti per 7 miliardi di euro, complessivamente.

Per l’Italia la quota di ricadute in termini di attività sull’intero progetto è di 1,9 miliardi di euro, con un ruolo importante per Leonardo Spa, (impegnata nel progetto Eurodrone come azienda italiana della Difesa insieme alla tedesco-ispanica Airbus Defence and Space e alla francese Dassault Aviation). Per prepararsi alle attività collegate alla produzione dell’Eurodrone Leonardo Spa investirà 300 milioni di euro per implementare tutti i processi relativi alla tecnologia dell’ala del velivolo a pilotaggio remoto, con fabbricazione a Foggia e montaggio a Grottaglie. (quotidianodipuglia)