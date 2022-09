Spari al luna park, Rotice: “Non la diamo vinta a qualche balordo”

Manfredonia (Fg), 2 settembre 2022 – “Ho girato, come ogni giorno, tanto per Manfredonia e stasera ho voluto essere in veste istituzionale al lunapark per dimostrare vicinanza a chi direttamente ed indirettamente ha vissuto i noti fatti criminosi. Non la diamo vinta a qualche balordo”.

Inizia così la nota diffusa da Gianni Rotice, Sindaco di Manfredonia, dopo il triste episodio del “Luna Park” che ha colpito la città, lasciando senza parole tutta la Capitanata.

“Manfredonia non si arretra e non si ferma. È una comunità che si sta risvegliando dopo anni difficili. Una comunità fatta di tanta gente perbene che non deve disunirsi e perdere la speranza”.

“Manfredonia non si ferma davanti alla criminalità proseguendo a testa alta il percorso di recupero della sua dignità”, conclude Gianni Rotice.

Link Video Facebook: