Cudini: “Con il Taranto gara dura, dobbiamo essere preparati” (VIDEO)

Foggia – “La società ha operato in modo eccellente, soprattutto nell’ultima settimana, per completare la squadra. Sono molto soddisfatto di questo. Ora, il campo è ciò che conta”. E’ quanto ha detto in conferenza stampa (vedi sopra video integrale) il mister del Foggia, Mirko Cudini, in attesa dell’esordio del Foggia domenica sera allo stadio “Iacovone” contro il Taranto.

“Da domani, iniziamo la vera sfida e dobbiamo essere pronti. Non abbiamo ancora una squadra completamente affiatata, e ci vorrà tempo, ma purtroppo abbiamo limiti temporali stretti, quindi dobbiamo ottimizzare al massimo il tempo a nostra disposizione”.

Per la gara contro il Taranto: “Ci troveremo di fronte a una squadra che ha subito diversi cambiamenti, ma ha mantenuto una solida base della scorsa stagione e ha confermato il suo allenatore. Per il resto, dobbiamo essere preparati”.