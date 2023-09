Dimissioni Libero Palumbo, Cristiano Romani: “Come nel film di Sordi”

Manfredonia – “Tutti a fare i complimenti – in realtà alcuni di circostanza – al dimissionario assessore Libero Palumbo per il lavoro svolto in amministrazione a cominciare dal Sindaco, i vari gruppi e movimenti politici Forza Italia, redigono pure un comunicato a sostegno di Palumbo”.

“Una domanda sorge spontanea, ma se ha lavorato bene, perché ha compiuto questo passo o meglio, perché non si è fatto in modo che non si creassero le ‘condizioni’ affinché Libero Palumbo mollasse tutto e salutava”.

Lo dice in una nota il già consigliere comunale di Manfredonia, Avv. Cristiano Romani.

“Sinceramente tale circostanza, mi ricorda tanto un passaggio del film di Alberto Sordi ‘Detenuto in attesa di giudizio’ dove tutti in commissariato sostenevano che il personaggio interpretato dal grande Sordi fosse stato una brava persona ma, nessuno spiegava a quest’ultimo il motivo perché fosse stato posto in arresto. Mi scuso sin d’ora, con l’amico Libero per il paragone irriverente tuttavia, mi arrogo il diritto di pensarlo atteso il fatto che, Libero conosce la stima che nutro nei suoi confronti nonché l’amicizia che ci lega”.