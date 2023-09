Eleonora Pellico: “Radiologia PO Manfredonia, assenza medici per malattia: caos per utenza”

Manfredonia – “Continuano le segnalazioni alla nostra associazione in merito alla mancata effettuazione degli esami diagnostici presso il reparto di Radiologia dell’Ospedale di Manfredonia a causa dell’assenza di medici per malattia. Disagi e caos per l’utenza”.

Lo rendono noto a StatoQuotidiano.it la coordinatrice territoriale di Cittadinanza Attiva di Manfredonia, Avv. Eleonora Pellico, e la referente del Tribunale per i diritti del Malato Avv. Lucia De Bonis.

La situazione persisterebbe da mesi. “Da inizio anno, da febbraio, marzo”.

I referenti in oggetto hanno contattato via Pec la direzione generale dell’ASL Foggia e la direzione sanitaria del Presidio Ospedaliero di Manfredonia.

“Continueremo a vigilare sulla questione”, concludono.