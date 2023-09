Manfredonia, arriva Ronaldo: il super colpo è Wilmer Cabarcas

MANFREDONIA (FOGGIA) – I progetti ambiziosi si formano con squadre capaci di raggiungere grandi obiettivi. Nel contesto vanno inseriti i tasselli giusti: tra questi rientrano anche grandi giocatori, persone capaci di rendersi protagoniste. Il Vitulano Drugstore Manfredonia non vuole passare in sordina in Serie A2 Élite nella stagione 2023/24 e sgancia una bomba di futsalmercato: arriva Wilmer Cabarcas, meglio noto come Ronaldo.

Wilmito, classe ’94 proveniente da Maracaibo, si distingue in patria con maglie come quelle del Tigres, del Caracas e del Delta Te Quiero, dimostrandosi prezioso anche in Copa Libertadores. In Europa si ricordano due sue avventure: qui in Italia con il Modena Cavezzo in Serie A2, ma soprattutto con il Nantes MF in Francia, dove ha brutalizzato le difese della Division 1. L’ultima, esotica avventura in Indonesia nel Pendekar United di Jakarta, assieme a giocatori stellari come o Mágico Ricardinho. Grande il suo amore, ampiamente ricambiato, verso la nazionale venezuelana, con la quale ha condiviso grandi palcoscenici internazionali. “Il Vitulano Drugstore Manfredonia è un’istituzione del campionato italiano”. Se a dirlo è un campione di questo livello, qualcosa vorrà pur significare. “Ho voglia di partecipare, raggiungere gli obiettivi e arrivare in Serie A.” Un messaggio affettuoso anche per i tifosi: “Porteremo una gioia immensa a tutti i tifosi di Manfredonia che sostengono questa grande famiglia. Un saluto e un abbraccio a tutti.” Grafica: Federico Guerra Comunicato: Alessandro Leone Area comunicazione Vitulano Drugstore C5 Manfredonia