Manfredonia. UnionImprese: “Ambulanti vittime di un grave torto”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Carissimi colleghi e concittadini, desideriamo esprimere la nostra più sincera solidarietà e supporto nei confronti dei commercianti ambulanti che in questi giorni di festa patronale hanno lavorato dinanzi la Villa Comunale, e che hanno chiesto al Comune di poter rimanere con le loro bancarelle fino a domenica sera.

Siamo intervenuti come UNIONIMPRESE per sostenere questi nostri colleghi ambulanti, convinti che gli stessi siano vittime di un grave torto. In totale, sono 13 ambulanti che aspirano a prolungare la loro presenza sino a domenica, garantendo ai cittadini e ai visitatori l’acquisto di prodotti vari.

Abbiamo intrapreso le azioni necessarie per far sentire la voce di questi nostri colleghi che operano in condizioni spesso difficili presso le autorità competenti.

Abbiamo inviato una pec di richiesta di prolungamento dell’occupazione degli spazi assegnati al Protocollo del Comune, al SUAP e agli agenti della Polizia Locale. Inoltre, abbiamo avanzato una richiesta di pagamento aggiuntivo per coprire qualsiasi eventuale onere che possa sorgere a seguito di questa estensione temporanea. Ora, rimaniamo in attesa di una risposta dall’amministrazione comunale.

Siamo fiduciosi che l’Amministrazione Comunale prenderà in considerazione questa richiesta, tenendo conto anche dell’importante contributo che i commercianti ambulanti apportano alla vivacità e alla varietà della nostra città. Continueremo a monitorare la situazione e a condividere gli sviluppi con voi.

In un periodo in cui la solidarietà e la cooperazione sono più importanti che mai, invitiamo tutti i cittadini a sostenere i commercianti ambulanti e a unirsi a noi nell’esprimere il nostro sostegno a questa causa. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi futuri e ci auguriamo che questa situazione possa trovare una soluzione positiva per tutte le parti coinvolte”. Lo riporta una nota di UnionImprese.