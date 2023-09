Massimo Ciuffreda (PD Manfredonia): “Sindaco, liberate palazzo San Domenico e torniamo alle urne”

Manfredonia – “Durante la seduta di Consiglio comunale dello scorso 8 agosto, in seguito ad una interrogazione del PD, l’ oramai ex assessore Libero Palumbo, nel contesto della risposta, ha paventato l’ipotesi di un ritiro della sua delega da parte del sindaco”.

“Per i più attenti, la dichiarazione dell’assessore, che in realtà aveva la delega al ‘Personale’, ha sancito l’apertura di una vera e propria crisi amministrativa della Giunta, di fatto la terza in meno di due anni se consideriamo le altre due che hanno visto protagonista l’assessorato ai lavori pubblici. In quella occasione il capogruppo PD evidenziava la crisi ormai in atto e sollecitava il Sindaco a dare prontamente delle risposte alla città. Nessuna risposta dal sindaco, ne durante la seduta né nei giorni a seguire”.

Lo dice in una nota odierna Massimo Ciuffreda, consigliere comunale in quota Partito Democratico.

“Ieri l’ ormai ex assessore al personale ha effettivamente rassegnato le dimissioni, ma la cosa singolare è che il suo movimento politico di riferimento, nel comunicare le motivazioni della decisione di Palumbo, non fa nessuna menzione dei reali motivi della crisi.

Eppure è sotto gli occhi di tutti che il settore, snodo fondamentale delle decisioni che riguardano il futuro della nostra comunità (l’assessorato al personale con delega ai servizi cimiteriali ha un ruolo fondamentale per il buon funzionamento della macchina amministrativa ) è ormai in balia delle onde, ostaggio di una vera e propria guerra tra fazioni, gli indirizzi politici presi anziché migliorare la situazione del personale di fatto la peggiorano, per non parlare dei conflitti di interesse che accompagnano sin dalla nascita questa Amministrazione”.

“Il danno per la nostra Città è sotto gli occhi di tutti”.

“A lor signori chiediamo come mai l’assessore un mese fa ha di fatto aperto la crisi e le dimissioni arrivano solo oggi? Come mai ci si arrampica sugli specchi, cercando scuse per le dimissioni e non si palesa il vero motivo della crisi? Come mai nonostante le dichiarazioni di Palumbo in Consiglio comunale il sindaco ha continuato a fare finta di nulla? Signori amministrare una città richiede competenze specifiche che voi non avete ed è senza ombra di dubbio una cosa molto seria, e la serietà non fa per voi”.

“Liberate palazzo San Domenico e torniamo alle urne, unica strada possibile per rialzare le sorti di una città che avete lanciato con una scialuppa in una tempesta perfetta”, conclude Massimo Ciuffreda del Partito Democratico di Manfredonia.