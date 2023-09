Puglia, investe bimbo e scappa: caccia al pirata della strada

LECCE – A Porto Cesareo, in provincia di Lecce, è caccia all’auto pirata che ieri sera, in centro, ha travolto un bimbo di sei anni: l’autista che andava a tutta velocità ha investito il piccolo ed è poi fuggito senza fermarsi a prestare soccorso.

L’investimento è avvenuto in via Catalani.

Il bambino era in compagnia della mamma, per fortuna le sue condizioni non sono gravi ma lo spavento è stato davvero enorme. I carabinieri sono ora a caccia del pirata della strada. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.