Scassinato nuovo erogatore di acqua per gli allevatori sul Gargano

Evidentemente, a qualcuno questa cosa non è piaciuta e ha pensato bene di sfasciare tutto, creando circa 1.500 € di danno. Risultato: gli allevatori non potranno più prendere acqua. Ho sporto denuncia ai Carabinieri e si stanno acquisendo le immagini di impianti di videosorveglianza in zona: consiglio all’autore di costituirsi… sarebbe meglio per lui e per tutti. La prepotenza non può e non deve più devastare questo luogo. Noi non ci fermeremo!”. Lo riporta il Sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale.