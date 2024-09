FOGGIA – Si avvicina la chiusura della galleria ‘Passo del Lupo’ sulla Statale 17, lungo l’asse tra Campobasso e Foggia, prevista per il 9 settembre.

I sindaci dei comuni interessati hanno richiesto a lungo un percorso alternativo più rapido rispetto a quelli imposti nelle precedenti chiusure, che prevedevano il passaggio per i paesi di Volturara e Motta Montecorvino, o l’utilizzo della Bifernina e poi l’autostrada o la statale fino a Foggia.

LA CHIUSURA DELLA GALLERIA ‘PASSO DEL LUPO’: UN’ULTERIORE SFIDA

L’ANAS è attesa a breve con una nuova ordinanza che indicherà i dettagli definitivi sui percorsi alternativi e le date di chiusura.

Nel frattempo, cresce l’attesa e la preoccupazione tra i cittadini e i rappresentanti locali per l’impatto di questi provvedimenti.

La chiusura simultanea di due gallerie strategiche potrebbe infatti paralizzare il traffico e causare gravi disagi a chi deve spostarsi quotidianamente per lavoro o studio.

UN APPELLO AL DIALOGO E ALLA COLLABORAZIONE

In questo contesto, appare evidente la necessità di un dialogo più stretto e collaborativo tra le istituzioni locali e l’ANAS. La mancanza di un confronto preliminare ha infatti esacerbato le tensioni e le preoccupazioni tra i residenti e i pendolari.

Un approccio più inclusivo e partecipativo potrebbe contribuire a trovare soluzioni più efficaci e condivise, riducendo al minimo i disagi per la popolazione.

Candido Paglione e il gruppo consiliare del centrosinistra della provincia di Isernia hanno già espresso la loro disponibilità a collaborare con l’ANAS per individuare percorsi alternativi e misure di mitigazione dei disagi. Tuttavia, è fondamentale che anche l’ANAS dimostri apertura e disponibilità al dialogo, ascoltando le istanze e le preoccupazioni delle comunità locali.

GUARDANDO AL FUTURO: INVESTIMENTI E PIANIFICAZIONE

La chiusura delle gallerie ‘Serre’ e ‘Passo del Lupo’ mette in luce la necessità di investimenti strutturali e di una pianificazione a lungo termine per migliorare la rete viaria del Molise.

La manutenzione delle infrastrutture è certamente indispensabile, ma deve essere accompagnata da una visione strategica che tenga conto delle esigenze dei cittadini e delle peculiarità del territorio.

In questo senso, è auspicabile che le istituzioni locali e nazionali lavorino insieme per sviluppare un piano di investimenti che preveda non solo la manutenzione delle infrastrutture esistenti, ma anche la realizzazione di nuove opere che possano migliorare la mobilità e la sicurezza stradale. Solo attraverso un approccio integrato e lungimirante sarà possibile garantire un futuro più sostenibile e vivibile per le comunità del Molise.

Lo riporta ilnuovoabruzzoemolise.it