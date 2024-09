FOGGIA – Si svolgeranno domani alle 10.30 nella parrocchia Sacro Cuore di Foggia i funerali di Giampiero Angelini, il 17enne morto in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica quando si è schiantato contro un albero dopo aver perso il controllo dell’auto che stava guidando senza patente.

Al rito funebre parteciperanno docenti e compagni di classe del 17enne, che frequentava l’istituto tecnico Blaise Pascal, con cui tra qualche giorno avrebbe iniziato l’ultimo anno scolastico.

«Tutto l’istituto è scosso. Tanti ragazzi si mostrano ancora increduli.

Sono tutti molto provati». Così il vice preside nonché docente di informatica, Raffaele Rossetti, commentando la notizia della morte del suo alunno.

«Da ieri – sottolinea ancora il docente – gli amici della sua classe la 4B informatica (a breve avrebbe iniziato la 5B per diplomarsi a luglio 2025, ndr) con cui ha frequentato le lezioni fino a qualche mese fa stanno facendo il viavai dall’obitorio dove si trova il corpo del loro amico per stare vicini ai genitori».

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it