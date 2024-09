Manfredonia (FG), 2 settembre 2024 – Un mattino di tensione quello vissuto stamani lungo la Strada Statale 89 Garganica, all’altezza del tratto compreso tra Manfredonia e Foggia. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, erano circa le ore 7:00 quando un cinghiale di grandi dimensioni ha improvvisamente invaso la carreggiata, causando un incidente che ha coinvolto un minibus su cui viaggiavano nove persone. Fortunatamente, l’impatto non ha provocato feriti tra i passeggeri, ma il mezzo ha riportato danni significativi, e l’accaduto ha suscitato non poco spavento tra i presenti.

L’episodio si è verificato in un punto particolarmente critico della S.S. 89, una strada già tristemente nota per la sua pericolosità, resa ancor più insidiosa dalla presenza di fauna selvatica che frequentemente attraversa la carreggiata. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del minibus ha tentato di evitare l’animale, ma l’impatto è stato inevitabile. La collisione con il cinghiale, di dimensioni notevoli, ha causato gravi danni alla parte anteriore del veicolo.

L’incidente di oggi sulla S.S. 89 Garganica, per fortuna, si è concluso senza conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma rappresenta un ennesimo campanello d’allarme. La questione della convivenza tra uomo e fauna selvatica è complessa e richiede una risposta coordinata e tempestiva da parte delle istituzioni, per garantire la sicurezza di chi viaggia sulle strade e preservare allo stesso tempo l’ecosistema del Gargano.