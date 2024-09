Manfredonia. A Miss Bellezza Italiana 2024 trionfa la bellezza ruvese

Nella giornata di venerdì 30 agosto, la spettacolare cornice del Porto Turistico – Marina del Gargano di Manfredonia ha ospitato la finalissima del prestigioso concorso “Miss Bellezza Italiana 2024”, giunto alla sua terza edizione e patrocinato dalla Regione Puglia, dal Comune di Manfredonia e dalla Proloco di Manfredonia.

Fondato dal patron Domenico Di Candia, presidente dell’Associazione La Fenice Aps, il concorso si avvale di uno staff tecnico e artistico di altissimo livello che ha reso una serata estiva in un vero e proprio spettacolo di intrattenimento. La serata condotta magistralmente da Lucia Dipaola, da anni presente sulle scene locali e nazionali come presentatrice e attrice e dal presentatore e cantante Ale Di Frenza, ha visto alternarsi sul palco, i défilé delle aspiranti miss in abiti casual, moda mare ed elegante.

A decretare la vincitrice della terza edizione, una giuria d’onore presieduta da Stefania Consiglia Troiano, collaboratrice di varie testate giornalistiche e docente di sostegno, e composta da: Chiara Carpano, Fabio Egidio Di Bari, Enrico Mattioli, Marco Guerra, Orazio Falcone e Delia Papagna, Miss Bellezza italiana Cinema 2022.

Un momento di grande emozione è stato regalato dai responsabili del progetto per l’inclusione sociale “Emozioniamoci Insieme”, promosso dall’Associazione La Fenice e finanziato dalla Regione Puglia per Puglia Capitale Sociale 3.0. Il presidente Domenico Di Candia, insieme ai referenti del progetto, Stefania Consiglia Troiano, Chiara Carpano, Raffaella Fariello, Christian Sciannandrone, Leo Guerra, Matteo Robustella e ai bambini e ragazzi che ne stanno prendendo parte, è salito sul palco invitando la meravigliosa Ilde Prencipe a cantare una canzone dei Ricchi e Poveri, realizzando così un suo piccolo sogno nel cassetto.

La kermesse artistica, alternata alle sfilate, è stata aperta dalle coreografie delle giovanissime e talentuose Rebecca Calabrese e Gianna Pizzulli, ed è proseguita con l’esibizione delle sinuose e leggiadre ballerine del Centro Studi di danza di Roberta Posa. Grandissimo successo, infine, per l’attesissimo ospite d’onore, Simone Barbato, il famoso mimo di Zelig, che ha interpretato con il linguaggio del corpo alcuni oggetti di vita quotidiana.

Una delle serate più magiche dell’estate sipontina si è conclusa con l’incoronazione della stupenda Miss Bellezza Italiana 2024, Sofia Roselli, 17 anni, studentessa di Ruvo di Puglia che si è aggiudicata un percorso benessere per due persone donato dal Regiohotel Manfredi e un prezioso gioiello offerto da Paradiso Gioielli.

A premiarla, il patron della manifestazione Domenico Di Candia e Roberta Cipolletta, Miss uscente, che da poco ha iniziato una collaborazione con Stato Quotidiano, dove conduce brillantemente una trasmissione per ragazzi.

Durante la serata sono state assegnate anche le seguenti fasce:

⭐️Miss Bellezza Italiana Fascino la Fenice, Giada Tomaiuolo

⭐️Miss Bellezza Italiana Model Glamour & Spettacolo, Maria Teresa Guerra

⭐️Miss Bellezza Italiana Sprint Antica Tradizioni liquori e tradizioni, Asya De Salvia

⭐️Miss Bellezza Italiana In Gambissima, Dalila Dileo

⭐️Miss Bellezza Italiana Eleganza Paradiso Gioielli, Sara D’Ingeo

⭐️Miss Bellezza Italiana Pin Up Casa Manfredi, Martina Armillotta

⭐️Miss Bellezza Italiana Top Fioreria Gagliardi, Luigia Cirillo

⭐️Miss Bellezza Italiana Fashion Tecnorete, Vanessa Palumbo

⭐️Miss Bellezza Italiana Teenager Al Molo 20, Noemi Mazzone

⭐️Miss Bellezza Italiana Splendore Cesvim, Simona Potenza

⭐️Miss Bellezza Italiana sorriso, Rosalba Daluiso

⭐️Miss Bellezza Italiana Spettacolo Giorgia Cotugno

⭐️Miss Bellezza Italiana Dolcezza Claudia Pappalettera

⭐️Miss Bellezza Italiana Moda Angelica Bernardi.

La grande bellezza dell’evento è stata catturata dal fotografo Fulvio Abbattista, il cui occhio attento ha saputo immortalare momenti di pura eleganza e fascino. Parallelamente, i professionisti della bellezza della Cesvim di Foggia hanno svolto un ruolo cruciale nel curare il look delle concorrenti. Grazie alla loro esperienza e creatività, ogni partecipante ha potuto esprimere al meglio la propria personalità e il proprio stile.

Arrivederci al 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣…🎆