Miracolo nella Casa Sollievo della Sofferenza: bimbo in coma irreversibile si sveglia grazie a padre Pio

San Giovanni Rotondo (Fg), settembre 2024. La notizia è stata rivelata domenica scorsa dallo stesso Nicola Palladino testimone dell’ultimo miracolo di padre Pio, che fu chierichetto prediletto del Santo ha detto al nostro Vice Presidente dell’Associazione Pro Padre Pio – L’uomo della Sofferenza: “Mia figlia mi ha chiesto di pregare padre Pio per intercedere per un bambino di 11 anni, (la sua mamma si era rivolta a lei, che gli aveva detto – mio padre è stato vicino a padre Pio…che gli disse in vita:

“Ti starò sempre vicino). Infatti padre Pio gli appare in casa sua, compie miracoli, anche a sua moglie ma a questo punto, anche agli estranei che non conosce di persona. Palladino ci racconta: “il bambino era in coma irreversibile, di Napoli, ho pregato padre Pio e la mamma ha ricevuto il miracolo”. Nicola Palladino di 85 anni, chierichetto di padre Pio, assieme a sua moglie Maria, hanno ottenuto la grazia destinata a far risvegliare il bambino ormai in fin di vita e senza nessuna speranza di guarigione. Come dicevano i medici relazionandosi con la prognosi riservata negativa.

Nicola Palladino custodisce diverse reliquie di padre Pio, che impone sulla fronte delle persone che chiedono aiuto, una preghiera, un miracolo. Giuseppe Saldutto, che è anche autore della rivista nazionale “Padre Pio è con noi”, sull’ultimo numero ancora in edicola pubblica Nicola Palladino e sua moglie Maria Martino mentre illustrano ai lettori e raccontano il Santuario di San Michele a Monte Sant’Angelo in provincia di Foggia, a pochi km dal Santuario di padre Pio.

FOTOGRAFICO

San Giovanni Rotondo (Fg), 1 settembre 2024. Da sinistra Giuseppe Saldutto autore della rivista nazionale “Padre Pio è con noi” assieme al chierichetto di padre Pio Nicola Palladino e sua moglie Maria Martino durante la rivelazione dell’ultimo miracolo del Santo cappuccino.

San Giovanni Rotondo (Fg). Alcune reliquie di padre Pio, le crosticine delle stimmate del Santo, custodite da Nicola Palladino che conobbe di persona anche San Giovanni Paolo II e Santa Teresa di Calcutta.

San Giovanni Rotondo (Fg). Durante la seconda guerra mondiale. Da sinistra Nicola Palladino (85 anni), chierichetto del Santo, con Pio Abresch (1931/2008) che diventerà importante Monsignore in Vaticano.