SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – “Due ottime notizie per la Città di San Nicandro Garganico in tema di Sanità, a testimonianza dell’attenzione che la Regione Puglia e la ASL di Foggia, in stretto e costante contatto con il Sindaco, riservano al nostro territorio.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝗱𝗶̀ 𝟰 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲, 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟭:𝟬𝟬 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗶𝗹 𝗣𝗼𝗹𝗶𝗮𝗺𝗯𝘂𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘃𝗶𝗮 𝗗𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼, la Direzione Strategica della Azienda Sanitaria Locale Foggia, con il vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese e i sindaci dei comuni di San Nicandro Garganico, San Marco in Lamis, Vico del Gargano e Rodi Garganico, presenteranno i 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗶 𝘁𝗮𝘃𝗼𝗹𝗶 𝗿𝗮𝗱𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗶 installati nei poliambulatori dei quattro comuni.

I nuovi sistemi di radiologia digitale, destinati ad implementare le attività diagnostiche sul territorio del Gargano, sono stati acquistati con fondi europei FESR per un finanziamento complessivo di circa 600.000 euro.

Durante la conferenza stampa, sarà presentato anche 𝗹’𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗣𝗡𝗥𝗥 di oltre 800mila euro 𝗱𝗲𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗢𝘀𝗽𝗲𝗱𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮̀ “Costantino Ciavarella” di San Nicandro Garganico, progetto al quale la ASL di Foggia, di concerto con l’Amministrazione comunale, sta lavorando da un anno per innovare ulteriormente i servizi del primo OdC aperto in tutta la Puglia.

Continuiamo con i FATTI a rendere questo territorio più vivibile e competitivo, aumentando i servizi utili al cittadino”.

Lo riporta il Sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale.