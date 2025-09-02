Polemiche su Asl Fg e SanitaService “per l’assunzione di Grazia Romito, sorella di Mario Luciano, boss della mafia Garganica ucciso nelle strage di San Marco in Lamis, insieme al cognato-autista nell’agosto di 2017“, e ai fratelli Luigi e Aurelio Luciani.

Lo riporta foggiatoday.it.

“ La donna, come denunciato dal sincadato Usb sulle pagine del Corriere del Mezzogiorno, sarebbe giunta in SanitaService – con un contratto di tre mesi, e con la qualifica di soccorritrice, in supporto del 118 di Mattinata – attraverso una società di lavoro interinale. Il suo nome è già noto alle cronache: gestiva una attività di pompe funebri di Manfredonia, raggiunta da una interdittiva antimafia spiccata dalla Prefettura di Foggia. Il suo nome, inoltre, figura tra gli imputati del processo ‘Giù le mani’ (qui la vicenda), attualmente in corso al Tribunale di Foggia“, riporta foggiatoday.it.

LA REPLICA DELL’ASL

“In merito alle notizie apparse su alcuni organi di stampa, l’ASL Foggia e la società in house Sanitaservice precisano che non hanno avuto alcun ruolo nella selezione del personale ausiliario e degli autisti-soccorritori recentemente impiegati nella rete di emergenza-urgenza. Per far fronte all’emergenza estiva e per un periodo limitato di tre mesi, Sanitaservice ha infatti affidato con procedura pubblica a Randstad Italia SpA, primaria società internazionale di somministrazione di lavoro, la fornitura di personale con i profili richiesti. La scelta dei candidati, la verifica dei requisiti e l’instaurazione del rapporto di lavoro sono state di esclusiva competenza di Randstad Italia SpA, che ne è datore di lavoro a tutti gli effetti”.

“Ricevuta una segnalazione sindacale in data 2 agosto, ASL Foggia e Sanitaservice si sono immediatamente attivate con controlli puntuali: richiesta di autocertificazione ai candidati e acquisizione dei certificati di carichi pendenti e casellario giudiziario presso la Procura della Repubblica di Foggia. ASL Foggia e Sanitaservice ribadiscono che non sarà tollerata alcuna irregolarità: se dovessero emergere situazioni incompatibili con il servizio pubblico o con i principi di legalità e trasparenza, saranno adottate tutte le misure necessarie, anche a tutela dell’immagine e del buon funzionamento dei servizi sanitari”.

“Se qualcuno ha sbagliato, se ne assumerà le responsabilità”, riporta ASL Foggia nella nota.