VIESTE – Una tragedia che scuote il Gargano e che grida vendetta. Una madre è morta nella notte lungo la statale, tra Vieste e Mattinata, non per un incidente o per un’improvvisa fatalità, ma per l’assenza totale di un sistema sanitario in grado di intervenire.

Secondo la ricostruzione dei familiari, la donna ha accusato un grave malore e la figlia ha immediatamente allertato il 118. Nessuna ambulanza disponibile a Vieste, nessun medico reperibile, solo silenzi e risposte surreali: “Torni domani, se peggiora”. Nel frattempo, la situazione si è aggravata rapidamente. La figlia, disperata, ha tentato di trasportare la madre verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo. Non ce l’hanno fatta. La donna è morta sull’asfalto, tra le braccia della figlia, prima che i soccorsi — due ambulanze partite da Manfredonia e Mattinata — arrivassero, troppo tardi, dopo quasi due ore.

Quella notte, raccontano i residenti, è stata un’agonia durata ore. Ore di impotenza e di silenzio, che oggi si trasformano in rabbia e indignazione collettiva.

Un dramma annunciato

La morte di questa donna non è un caso isolato. È il simbolo di un territorio che da anni denuncia l’abbandono della sanità pubblica. Da Vieste a Peschici, da Vico del Gargano a Rodi e Mattinata, i cittadini vivono quotidianamente le stesse difficoltà: ambulanze insufficienti, medici carenti, pronto soccorso spesso chiusi o senza personale, attese interminabili per cure che altrove rappresentano un diritto garantito.

“Questa morte è il fallimento della politica sanitaria regionale – affermano i residenti –. Qui nel Gargano non c’è uguaglianza di trattamento. Qui, se ti senti male, puoi morire aspettando che qualcuno risponda al telefono”.

La richiesta di dimissioni

La comunità garganica è unita nella protesta: “Chiediamo le dimissioni immediate del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e dell’assessore regionale alla Sanità, Raffaele Piemontese”, si legge nella nota firmata da Luca Rinaldi e da migliaia di cittadini.

“Non si tratta di uno sfogo politico – precisano – ma di un atto di responsabilità. Una madre è morta non perché non ci fossero cure possibili, ma perché non c’era nessuno per soccorrerla. Questo non è più accettabile”.

Un grido che non si spegnerà

Il Gargano non intende restare in silenzio. Dopo il lutto, cresce la mobilitazione: sit-in, petizioni, lettere aperte e un appello alle istituzioni nazionali affinché questa tragedia diventi il punto di svolta per un sistema sanitario che, in queste zone, è ormai al collasso.

“Ogni vita conta – sottolineano i cittadini –. Questa madre poteva essere la madre, la sorella, l’amica di ciascuno di noi. Non possiamo accettare che nel 2025 ci siano territori in cui un malore diventa una condanna a morte perché i soccorsi non arrivano”.

Oggi il Gargano piange, ma promette di non tacere. L’indignazione diventa richiesta di giustizia, affinché simili tragedie non si ripetano più.