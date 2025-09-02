Edizione n° 5812

FISCO // Ripartono le lettere del Fisco: cosa aspettarsi e chi è coinvolto
2 Settembre 2025 - ore  10:48

TAR // Impianto Tmb di Passo Breccioso: Amiu Puglia ricorre al Tar contro Ager e Comune di Foggia
2 Settembre 2025 - ore  09:32

Foggia, nuovi fondi per il progetto "C'era una nota a Foggia" contro la povertà educativa

PROGETTO Foggia, nuovi fondi per il progetto “C’era una nota a Foggia” contro la povertà educativa

Il Comune di Foggia rafforza il proprio impegno nella lotta alla povertà educativa, stanziando ulteriori risorse per il progetto “C’era una nota a Foggia”

Il Dirigente del Servizio Cultura del Comune di Foggia, Giuseppe Marchitelli - Fonte Immagine: foggiacittaaperta.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
2 Settembre 2025
Cronaca // Foggia //

Il Comune di Foggia rafforza il proprio impegno nella lotta alla povertà educativa, stanziando ulteriori risorse per il progetto “C’era una nota a Foggia”, promosso nell’ambito dell’Avviso Pubblico nazionale “Educare in Comune” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

Con una recente determinazione dirigenziale, il Servizio Cultura ha previsto un sub-impegno di spesa di 4.292 euro, destinati alla gestione e al coordinamento del progetto, incluse le attività di amministrazione e rendicontazione delle spese.

L’iniziativa, approvata con deliberazione di Giunta n. 44 del 7 giugno 2023, coinvolge 220 alunni delle scuole primarie e secondarie e circa 80 minori in condizioni di disagio psico-fisico, socio-economico o familiare. Il Comune ricopre il ruolo di capofila, coordinando una rete di 18 partner, tra cui cinque enti pubblici e 13 realtà del privato sociale, tra associazioni, fondazioni, enti formativi e istituti religiosi.

Il progetto ha un costo complessivo di 272.980 euro, a conferma della sua rilevanza per la città. La nuova somma stanziata si aggiunge al precedente impegno di 5.000 euro, di cui 708 già utilizzati, garantendo la continuità delle attività.

Il provvedimento, firmato dal Dirigente del Servizio Cultura Giuseppe Marchitelli, sarà trasmesso ai Servizi Finanziari e alla Segreteria Generale e pubblicato sul sito istituzionale, in linea con i principi di trasparenza amministrativa.

Secondo Marchitelli, il progetto rappresenta “un passo concreto verso l’inclusione educativa e culturale dei giovani foggiani”, offrendo attività formative e culturali mirate e contribuendo a rafforzare il tessuto sociale ed educativo cittadino.

Con “C’era una nota a Foggia”, la città si inserisce a pieno titolo nel quadro nazionale di interventi contro la povertà educativa, promuovendo pari opportunità e sviluppo culturale per tutti i minori.

