2 Settembre 2025 - ore  10:48

2 Settembre 2025 - ore  09:32

Home // Cronaca // Giulia Tramontano, Corte d’Assise: “Impagnatiello la avvelenò per farla abortire non per ucciderla”

IMPAGNATIELLO Giulia Tramontano, Corte d’Assise: “Impagnatiello la avvelenò per farla abortire non per ucciderla”

Secondo le motivazioni depositate, non ci sono prove sufficienti per stabilire che l’intenzione di uccidere la compagna fosse maturata prima del giorno in cui il barista l’ha accoltellata.

Alessandro Impagnatiello, il figlio cambia cognome: "Motivo di disagio"

ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Settembre 2025
Cronaca // L'inchiesta //

MILANO, 2 settembre 2025 – La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato l’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Giulia Tramontano, ma ha escluso la premeditazione.

Secondo le motivazioni depositate, non ci sono prove sufficienti per stabilire che l’intenzione di uccidere la compagna fosse maturata prima del giorno in cui il barista l’ha accoltellata.

La Corte ha chiarito che la somministrazione del topicida nei mesi precedenti non mirava a togliere la vita alla giovane donna, ma a provocarle un aborto spontaneo. L’uomo, si legge nelle carte, considerava il figlio che Giulia portava in grembo “un problema per la sua carriera, per la sua vita” e cercava una “drastica soluzione” per eliminare quella che percepiva come un ostacolo.

Pur non riconoscendo la premeditazione, i giudici hanno ritenuto le aggravanti sufficienti a confermare il massimo della pena.

Il caso di Giulia Tramontano, uccisa a soli 29 anni mentre era incinta di sette mesi, aveva scosso profondamente l’opinione pubblica e riacceso il dibattito nazionale sulla violenza di genere.

Lo riporta il tgcom24.com.

