Edizione n° 5812

BALLON D'ESSAI

FISCO // Ripartono le lettere del Fisco: cosa aspettarsi e chi è coinvolto
2 Settembre 2025 - ore  10:48

CALEMBOUR

TAR // Impianto Tmb di Passo Breccioso: Amiu Puglia ricorre al Tar contro Ager e Comune di Foggia
2 Settembre 2025 - ore  09:32

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia. “Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi: “Quando la democrazia si interrompe”. Riflessione su riforma art. 143 Tuel

RICCARDI Manfredonia. “Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi: “Quando la democrazia si interrompe”. Riflessione su riforma art. 143 Tuel

Il volume, già al centro di un vivace dibattito nazionale, racconta con intensità e lucidità l’esperienza di un sindaco che ha visto il proprio Comune sciolto per infiltrazioni mafiose

“Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi racconta: “da sindaco per 9 anni” a “cittadino ingiustamente marchiato come ‘mafioso’"

“Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi racconta: “da sindaco per 9 anni” a “cittadino ingiustamente marchiato come ‘mafioso’"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Giovedì 4 settembre 2025, alle ore 19.00, presso il Chiostro del Palazzo San Domenico di Manfredonia, si terrà la presentazione del libro “Uno Stato senza Stato” di Angelo Riccardi, edito da Reality Book.

Il volume, già al centro di un vivace dibattito nazionale, racconta con intensità e lucidità l’esperienza di un sindaco che ha visto il proprio Comune sciolto per infiltrazioni mafiose. Una vicenda umana e politica che si fa anche riflessione collettiva sul rapporto tra Stato, autonomie locali e cittadini, sulla legalità e sulla democrazia.

A dialogare con l’autore saranno ospiti di rilievo istituzionale e politico:

Salvatore Astuti – Sindaco di Palagonia (CT)
Amministratore che ha vissuto in prima persona lo scioglimento del proprio Comune per infiltrazioni mafiose, si è ricandidato ed è stato nuovamente eletto dai cittadini, diventando un simbolo di resilienza democratica e di fiducia riconquistata sul territorio.

Michele Emiliano – Presidente della Regione Puglia
Ex magistrato e già Sindaco di Bari, oggi alla guida della Regione Puglia, da sempre attento ai temi della legalità, della coesione sociale e del rilancio del Mezzogiorno.

Mauro D’Attis – Vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia
Parlamentare e figura istituzionale di primo piano nella lotta alla criminalità organizzata, impegnato a coniugare sicurezza, legalità e tutela delle istituzioni democratiche.

La serata sarà moderata dalla giornalista Micky De Finis, componente del Consiglio Nazionale della FIGEC (Federazione Italiana Giornalisti e Comunicatori), che guiderà il confronto con domande e approfondimenti.

L’iniziativa rappresenta non solo un momento di presentazione editoriale, ma anche un’occasione di confronto aperto sui temi della legalità, della responsabilità politica e del difficile equilibrio tra istituzioni e cittadini in territori segnati da fragilità e contraddizioni.

L’autore, Angelo Riccardi, già sindaco di Manfredonia, offrirà al pubblico una testimonianza personale, ma anche un’analisi critica e documentata, utile a comprendere meglio le dinamiche che portano alla crisi di fiducia tra Stato e comunità locali.

L’invito è aperto alla cittadinanza, alle associazioni e agli operatori culturali, sociali e politici che vorranno partecipare a un dialogo tanto complesso quò@anto necessario.

“Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi racconta: “da sindaco per 9 anni” a “cittadino ingiustamente marchiato come ‘mafioso’"
“Uno Stato senza Stato”. Angelo Riccardi racconta: “da sindaco per 9 anni” a “cittadino ingiustamente marchiato come ‘mafioso’”

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“La felicità non è qualcosa di pronto all’uso. Deriva dalle tue azioni.” – Dalai Lama

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.