Il tema della sicurezza è oggi più che mai al centro del dibattito cittadino. Tuttavia, ridurre questa questione complessa a un singolo problema significherebbe non cogliere la reale portata delle difficoltà che Foggia sta affrontando.

Negli ultimi mesi, il quartiere Ferrovia è diventato il simbolo del degrado urbano: centinaia di immigrati, spesso dediti all’accattonaggio, bivaccano tra le strade, talvolta ubriachi o fuori controllo, con episodi di violenza sempre più frequenti. Le cronache hanno riportato aggressioni a due giovani ragazze la scorsa estate e continue liti tra gruppi che rendono la zona sempre meno sicura.

Ma il problema non si ferma qui. Il bullismo e le baby gang sono ormai un fenomeno diffuso: giovani – in parte stranieri, ma in gran parte italiani – che seminano paura alle fermate degli autobus o nelle strade più frequentate, con insulti, minacce e, nei casi peggiori, aggressioni fisiche. A farne le spese sono spesso ragazzi più deboli, ma anche adulti e anziani, vittime di episodi di violenza persino in pieno centro.

La criminalità giovanile si manifesta anche in altri modi. Durante le serate del fine settimana non è raro assistere a inseguimenti per le strade, da piazza Mercato alla Piazzetta, dopo scippi o furti. A preoccupare, inoltre, è la crescente fascinazione di alcuni giovani per ambienti malavitosi, con atteggiamenti di sfida e ostentazione.

I furti in appartamento e di automobili rappresentano un’altra emergenza quotidiana, con colpi messi a segno sia da bande locali che da gruppi provenienti da fuori città.

Il vandalismo è un ulteriore problema: parchi giochi distrutti, arredi urbani danneggiati, auto prese di mira. Spesso i responsabili sono giovani che, nelle ore notturne, si divertono a colpire ciò che trovano.

Non mancano episodi di violenza nei locali notturni o all’uscita delle discoteche, con risse che, in passato, hanno portato a conseguenze gravissime.

Altro tema spesso sottovalutato è il consumo di droga e alcol, sempre più diffuso tra giovani e adulti. Nei fine settimana, ma anche durante le serate infrasettimanali, il centro si trasforma: persone visibilmente alterate, odore di marijuana nell’aria e comportamenti pericolosi, come guidare in stato di ebbrezza, che spesso portano a incidenti anche gravi.

Infine, resta alta l’attenzione sulle mafie locali. Nonostante i successi delle forze dell’ordine, il radicamento della criminalità organizzata a Foggia non è stato debellato. Gli atti intimidatori sono diminuiti, ma il rischio di nuove escalation è concreto, soprattutto con i tentativi di riorganizzazione dei clan.

A tutto ciò si aggiunge un problema di decoro urbano: nelle zone centrali la prostituzione, pur meno visibile rispetto al passato, resta diffusa. Non è raro assistere a episodi spiacevoli o sentirsi avvicinare con proposte esplicite.

Il quadro che emerge è chiaro: la sicurezza a Foggia non è un problema circoscritto, ma una questione complessa e articolata che richiede attenzione, interventi concreti e strategie integrate per garantire protezione e vivibilità a tutti, soprattutto ai più giovani.