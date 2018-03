Minervini: “Per la giornata per libertà di stampa, solidarietà a Gianni Lannes”

Di:

Bari – TUTTO pronto per la manifestazione a livello nazionale a favore della libertà di stampa. Sul tema è intervenuto l’assessore regionale Guglielmo Minervini.“Domani a Roma si manifesta per denunciare i pericoli alla libertà di stampa. Condivido questa preoccupazione, ma non si trascuri il tentativo di imbavagliare la libera informazione che arriva anche dalla criminalità”. Il riferimento dell’assessore alla trasparenza e cittadinanza attiva Minervini è al caso pugliese di Gianni Lannes. “Il giornalista freelance – ricorda l’assessore – promotore di molteplici inchieste per importanti testate nazionali su traffici illeciti, ecomafie, armi e Echelon, ha subito recentemente minacce di morte e l’incendio della sua autovettura, proprio in seguito al suo coraggioso lavoro per la testata giornalistica “Italiaterranostra” fondata in Capitanata, attraverso la quale sta svolgendo un puntuale lavoro di inchiesta sui problemi ambientali pugliesi. A tutt’oggi, Lannes e i suoi cari non godono ancora di alcuna protezione da parte dello Stato ma il suo lavoro non si è fermato. Risale a pochi giorni fa la sua ultima denuncia riguardo la mancata messa in sicurezza del sito di Alghisa a Lucera, scoperto dallo stesso giornalista oltre 13 mesi fa, pieno di rifiuti nocivi e scorie tossiche”. “A Gianni va tutta la mia solidarietà – conclude l’assessore Minervini – Non bisogna arrendersi ma spogliare le mafie del loro potere più forte, quello economico. Approfondirò alcune sue segnalazioni e mi farò interprete nelle sedi opportune di istanze di intervento. Mentre per la Puglia l’ambiente sta diventando una fondamentale risorsa pubblica per lo sviluppo, per le ecomafie è solo un bene da saccheggiare, uno spazio da depredare. La difesa dei beni comuni e una corretta politica dei rifiuti sono l’altro rovescio del nostro inflessibile impegno contro ogni rischio di violenza organizzata presente sul territorio regionale”.