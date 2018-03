Garanzia Giovani. Caroli:dati pugliesi in linea con quelli nazionali

Di:

Roma – L’ASSESSORE al Lavoro Leo Caroli replica al consigliere regionale Giuseppe Cristella, riguardo presunti ritardi circa la convocazione da parte dei Centri per l’Impiego degli iscritti al programma nazionale Garanzia Giovani.

“E’ evidente che il consigliere Cristella non conosce a fondo il meccanismo del programma Garanzia Giovani, che è innanzitutto un progetto europeo e nazionale, dove le Regioni hanno ruolo di Organismo Intermedio, e che vede la collaborazione delle Province, tramite il coinvolgimento dei Centri per l’Impiego. Dal monitoraggio costante che abbiamo attivato, settimanalmente pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it/garanziagiovani -attraverso cui tutti i pugliesi possono vedere in tempo reale e in totale trasparenza l’avanzamento del programma- ci risulta che, ad oggi, dei circa 13.000 iscritti a Youth Guarantee per la Regione Puglia, sono stati convocati dai CPI per il primo colloquio di orientamento circa 3000 potenziali beneficiari, pari a circa il 25%.

“Un dato assolutamente in linea con il dato nazionale: secondo l’ultimo report diffuso dal Ministero del Lavoro infatti, in Italia si sono iscritti a Garanzia Giovani oltre 210mila giovani. Di questi sono stati chiamati per il colloquio circa 62mila ragazzi: il 29%.

“Inoltre, i dati della Puglia registrano significative differenze tra provincia e provincia: Lecce e Brindisi, ad esempio, hanno chiamato rispettivamente il 39% e il 48% degli aderenti, mentre altre province procedono con maggiore lentezza e, come certamente il consigliere Cristella sa, la competenza sui CPI è in capo alle amministrazioni provinciali.

“Colgo però l’occasione per spendere due parole a favore dei CPI: ci siamo più volte rivolti al Governo, proprio alla luce dell’ennesimo sforzo straordinario richiesto al sistema dei Centri per l’impiego, per garantire interventi sulla rete dei servizi pubblici che, in Italia, è del tutto insufficiente, sia in termini di numero di addetti che di investimenti infrastrutturali, per garantire standard pari a quelli offerti dagli altri Paesi dell’Unione Europea. Non solo non abbiamo ricevuto risposte dal Governo, ma questo ha ritardato moltissimo la definizione dei requisiti dei beneficiari del programma Garanzia Giovani complicando così ulteriormente il lavoro dei Centri.

“Peraltro, in queste ore la Regione Puglia ha adottato l’Atto Dirigenziale con cui viene approvato l’Avviso per i soggetti chiamati ad attuare le azioni previste dal programma, dando così avvio alle attività previste dal Piano Nazionale e declinate nel Piano Regionale”.

Redazione Stato