Controlli ispettorato lavoro nel Foggiano: 153 lavoratori in nero

Di:

L’Ispettorato del Lavoro di Foggia rende noti i risultati di una vasta attività di vigilanza svolta nel periodo estivo, in città e provincia, nei confronti di aziende esercenti attività di carattere turistico alberghiero – pubblici esercizi.

I controlli effettuati dagli ispettori del lavoro e dai Carabinieri del NIL di Foggia erano finalizzati al contrasto del fenomeno del lavoro nero e alla verifica dell’osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché della regolarità dei rapporti di lavoro.

Delle 135 aziende controllate n. 79 sono risultate irregolari.

Nel corso delle ispezioni venivano:

· esaminate 362 posizioni lavorative;

· riscontrate violazioni riguardanti l’occupazione in “nero” di n. 153 lavoratori, di cui 1 di cittadinanza extra UE;

· adottati 38 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, in applicazione dell’art. 14 c. 1 del Decreto Legislativo 81/2008 modificato dal Decreto Legislativo n. 106/2009, in quanto è stato accertato l’impiego di personale non risultante dalle scritture obbligatorie in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati; provvedimenti successivamente revocati su istanza delle ditte, previo pagamento delle relative sanzioni e regolarizzazione dei rapporti di lavoro;

· contestate 96 ulteriori violazioni amministrative con conseguente irrogazione di sanzioni per un importo complessivo di circa euro 271.000,00;

· accertate 12 violazioni di carattere penale di cui n. 5 in materia di sicurezza con conseguente irrogazione di sanzioni per un importo totale di circa euro 6.500,00.

Anche nel periodo estivo, la massiccia attività di indagine e di accertamento che l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ed il NIL di Foggia hanno condotto ha garantito una efficace e produttiva presenza sul territorio.