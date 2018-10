Elezioni provinciali: al vaglio del centrodestra due sindaci dei Monti Dauni e uno del Gargano

Di:

Foggia. Si riunirà mercoledì il tavolo del centrodestra per definire il nome del candidato sindaco alla Provincia, mentre i civici potrebbero essere orientati a “lasciare il centrosinistra” con cui hanno determinato la scorsa elezione del presidente Miglio a Palazzo Dogana. Il cerchio delle proposte sembra stringersi intorno a due nomi, il sindaco di Candela Nicola Gatta e quello di Ascoli Satriano Vincenzo Sarcone. Il secondo, in particolare, avrebbe la condivisione di Fratelli d’Italia e di Forza Italia, mentre la Lega pare più orientata per il sindaco di Peschici Tavaglione. Com’è noto, nel consiglio comunale della cittadina garganica, ben sei componenti sono passati con il partito di Salvini, “consiglieri di Tavaglione”, che non hanno fatto il passo, praticamente, in polemica con il loro sindaco. Da cui la possibilità di individuare in lui l’erede della presidenza Miglio, Francesco Tavaglione, anche vicino, in tempi non remoti, al governatore Emiliano e all’assessore regionale Leo di Gioia.

Nicola Gatta e Vincenzo Sarcone, i primi due sindaci menzionati, rispondono ai criteri indicati dal coordinatore provinciale di Forza Italia Raffaele Di Mauro: aver amministrato per almeno un paio di anni, aver votato il 4 marzo per il centrodestra (Giandiego Gatta alla Camera e Sergio Silvetris al Senato), essere graditi a Forza Italia.

I civici e le primarie nel centrodestra

Resta in bilico la questione dei civici, cui fanno riferimento alcuni sindaci della Capitanata. In realtà, il tentativo di farli convergere verso un candidato diversamente contraddistinto dal punto di vista dell’appartenenza politica, pare più risiedere negli auspici dei civici stessi che delle dinamiche in essere. Cioè il centrodestra è concentrato sulla scelta di un sindaco che proviene dai Monti Dauni e che possa convogliare su di sé il consenso, a prescindere dalle sigle politiche. Tanto più che sono votazioni “di secondo livello”, tra amministratori, che possono scegliere in base all’apprezzamento personale. Mentre il Gargano potrebbe aggiudicarselo il Pd, che ha individuato tra i candidati, pur senza che sia ufficiale, il sindaco di Monte S. Angelo Pierpaolo D’Arienzo, o comunque un nome che sia vicino al partito di Martina. Inseguire i civici? Il centrodestra non si affanna, almeno in apparenza, il centrosinistra -poiché sia le regionali sia le politiche si sono svolte con il loro appoggio, quando non proprio con il loro nome nella lista del Pd- chiede chiarezza.

In generale, queste elezioni alla Provincia, sono in qualche modo un laboratorio per i futuri schieramenti. Per le comunali, e le regionali, il centrodestra sta valutando le primarie, per molto tempo evocate, mai attuate. Che ora ritornano in un contesto che, a detta degli esperti di queste dinamiche, sono divenute meno improbabili perché alcuni assetti sono cambiati: dal governo centrale con i leghisti a quello di altre regioni, Puglia compresa, in cui le coalizioni hanno peso diverso, trovare la sintesi è più difficile. Dunque le primarie, non solo come strumento in sé, ma anche per lanciare e meglio rafforzare il candidato. I leghisti, all’ultimo incontro regionale, non hanno dato il loro assenso a questa modalità di scelta, ma i confronti a Bari sono in aggiornamento.

