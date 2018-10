Francesco Barbone è il nuovo amministratore unico ASE

Di:

Manfredonia, 02 ottobre 2018. L’ASE S.p.A. ha un nuovo amministratore unico: Francesco Barbone. L’assemblea dei soci svoltasi ieri, lunedì 1 ottobre 2018, ha designato il sessantacinquenne geometra, nato a Bari, in sostituzione del dottor Fabio Diomede, dimessosi dall’incarico con nota del 25 settembre scorso.

Visto il curriculum di Francesco Barbone, “dal quale si evince la particolare capacità ed attitudine ad assumere la carica di amministratore unico dell’ASE S.p.A. di Manfredonia, proprio in considerazione delle esperienze formative e di lavoro risultanti dalla esposizione curriculare acquisita” e in virtù sia del fatto che “le società partecipate dagli Enti locali devono perseguire criteri di economicità per il perseguimento del migliore utilizzo delle risorse che vengono utilizzate” e sia che “le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che esprimano la fiducia sulla capacità del nominato a rappresentare gli indirizzi di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico. In tale contesto, oltre al carattere rappresentativo degli interessi dell’Ente, la designazione assume anche connotati fiduciari esprimendo così un valore non più neutrale, ossia di mera rappresentanza, ma di vera e propria espansione all’esterno della volontà politica”, è stato dato mandato alla segretaria generale, dottoressa Giuliana Galantino, di rendere noto il provvedimento all’interessato “per l’accettazione e per la resa della dovuta dichiarazione di insussistenza di eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso pubbliche amministrazioni”.

“Formuliamo all’amministratore unico Francesco Barbone – dichiarano il sindaco Angelo Riccardi e l’assessore Antonio Prencipe – i nostri migliori auguri di buon lavoro, ringraziando l’uscente Fabio Diomede per quanto svolto. L’azienda di servizi ecologici ricopre un ruolo strategico nell’ambito delle politiche comunali per i servizi al cittadino, con riferimento particolare all’igiene urbana e alla raccolta differenziata. L’Amministrazione comunale, attraverso la sua azienda ASE, intende ottimizzare i servizi e razionalizzare i costi, migliorando il livello di soddisfazione dell’utenza. Siamo certi – concludono – che il nuovo amministratore, persona d’esperienza e capacità, saprà declinare in azioni positive gli indirizzi forniti dagli organi di vertice del Comune”.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia