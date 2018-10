Protezione civile al Gino Lisa, passi avanti

Di:

La Giunta regionale ha deciso di avviare le iniziative necessarie per costituire presso l’aeroporto Gino Lisa (FG) il “centro strategico della protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività di protezione civile e soccorso, comprese le esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall’esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità” (art. 9 della L.r. 44/2018). Conseguentemente, ha approvato la convenzione che attribuisce ad Aeroporti di Puglia S.p.A. lo svolgimento degli obblighi di servizio economico generale dell’Aeroporto Gino Lisa (FG) per le finalità definite L’Esecutivo ha inoltre stabilito che allo scadere della convenzione- della durata di 10 anni- questa potrà essere motivatamente prorogata.